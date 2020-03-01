حسنية أكادير يسحق النصر بخماسية منتظرا المصري أو بركان في الكونفدرالية

سحق حسنية أكادير المغربي مضيفه النصر الليبي بخمسة أهداف دون رد يوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية.

وعقد أكادير مهمة النصر وتأهل نظريا إلى الدور نصف النهائي من البطولة. ويستضيف مباراة الإياب بعد أسبوع.

وفي ملعب بتروسبورت بالقاهرة لم يجد أكادير صعوبة في التفوق على النصر، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور نصف النهائي الذي يواجه فيه المصري أو نهضة بركان المغربي.

ويتواجه الأخيران مساء السبت في السويس.

وواصل كريم البركاوي تألقه مسجلا ثلاثة أهداف في شباك النصر ليرفع رصيد أهدافه في البطولة إلى 7 معززا تصدره لترتيب الهدافين.

وسجل زميله مالك سيسيه هدفين.

وفي وقت سابق يوم الأحد، سحق بيراميدز مضيفه زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل نظريا أيضا إلى نصف نهائي البطولة.

وإذا واصل بيراميدز مشواره إلى نصف النهائي سيواجه إنيمبا النيجيري أو هورويا الغيني.

وتعادل الأخيران في نيجيريا بهدف لمثله يوم الأحد.

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