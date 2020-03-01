الزمالك: الحكم المغربي ظلمنا أمام الترجي.. ورجاء لـ كاف قبل مواجهة رادس

الأحد، 01 مارس 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

اعتراضات الترجي على الحكم - رضوان جيد - الزمالك - الترجي

انتقد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك أداء الحكم المغربي رضوان جيد رغم الفوز على الترجي التونسي 3-1 يوم الجمعة الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

صرح أنور عبر إذاعة الشباب والرياضة "رغم الفوز، فإن الحكم المغربي ظلم الزمالك، ولم يجاملنا في شيء، بل تقاعس عن إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع الترجي الذي ارتكب ركلة الجزاء، وقبلها تغافل عن طرد نفس اللاعب بطرد لاعب آخر بالخطأ بعد جذب قميصه".

وأضاف "الترجي اعتاد شحن جماهيره بشكل مبالغ فيه، والضغط على التحكيم لتعويضهم في مباراة العودة، أوجه رسالة للاتحاد الإفريقي بأننا نتمنى النزاهة والعدالة التحكيمية، ولا نريد أن يتأثر الأهلي أو الزمالك بأي ضغوط في الإياب".

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واستطرد "من الممكن أن ينقلب الضغط على التحكيم بالسلب على لاعبي الترجي، خاصة كلما تأخرت النتيجة".

واختتم حمادة أنور "سنخوض المباراة وكأنها تعادل سلبي، ونحاول أن نضع الترجي تحت ضغط هذه سمات فرق البطولة، ويتطلب ذلك أيضا لاعبين بشخصية قوية".

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