أصبحنا نعتاد على هذا الأمر.. أتلانتا ينتصر بسباعية جديدة في إيطاليا

النتيجة التي لا تتكرر كثيرا في كرة القدم، حققها فريق أتلانتا الإيطالي للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

أتالانتا انتصر على ليتشي على ملعب الأخير بسباعية مقابل هدفين في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

سباعية جديدة هي الثالثة لـ أتالانتا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما ضرب شباك أودينيزي (7-1) وتورينو (7-0).

وعادل أتالانتا رقم ميلان في موسم 1958-59 بالفوز في 5 مباريات بتسجيل أكثر من 5 أهداف.

5 - Contro il Lecce, l'Atalanta ha chiuso la sua quinta partita con almeno cinque reti in questa Serie A: l'ultima squadra a registrarne di più in una singola stagione nel massimo campionato è stata il Milan nel 1958/59. Inarrestabile.#LecceAtalanta pic.twitter.com/l4SGWbUgaE — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 1, 2020

شباك ليتشي اهتزت أولا بهدف عكسي في الدقيقة 17 بعدما حول المدافع جوليو دوناتي، ركلة ركنية في شباكه.

هدف عكسي غريب كتب بداية ثورة أتالانتا على مرمى ليتشي.

اللعبة تكررت بنفس الطريقة. ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ليتشي، إلا أن هذه المرة ارتقى دوفان زاباتا وحولها برأسه داخل الشباك، معلنا عن الهدف الثاني لـ أتالانتا في الدقيقة 22.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح ليتشي في تسجيل هدفين، الأول عن طريق ريكاردو سابونارا من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، والثاني عن طريق جوليو دوناتي من تسديدة أرضية صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء.

شوط أول انتهى 2-2، قبل أن تهتز شباك أصحاب الأرض 5 مرات في الشوط الثاني.

مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة، سجل جوسيب إيليشيش هدفا رائعا بعد المرور من حارس ليتشي من داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثالث لفريقه.

وسجل دوفان زاباتا هدفين متتاليين ليكتب (الهاتريك) الذي أوصله لهدفه الشخصي الـ 11 في الدوري هذا الموسم.

الأهداف استمرت لتهتز شباك ليتشي في الدقائق الأخيرة مرتين. مرة عن طريق لويس مورييل من انفراد ومتابعة لتسديدته التي عادت من القائم، ومرة عن طريق روسلان مالينوفسكي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

3 انتصارات بـ 7 أهداف. انتصاران بـ 5 أهداف وكتيبة الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني تواصل تحطيم منافسيها وتصل للنقطة 48 في المركز الرابع.

ثالث سباعية لـ أتالانتا هذا الموسم بالدوري الإيطالي🔥 تحت قيادة جاسبيريني، أصحاب الأزرق والأسود هم أقوى هجوم في الكالشيو بـ70 هدفا🎯👏#في_إيطاليا pic.twitter.com/YWghLWOmz9 — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2020

أتالانتا في المركز الرابع بـ 48 نقطة و70 هدفا كأقوى خط هجوم في إيطاليا.

بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 25 في المركز الـ 16.

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