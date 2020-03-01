تشكيل المصري - سيمبوري في وسط الملعب ووادي يقود الهجوم ضد نهضة بركان

عاد سعيدو سيمبوري لاعب المصري إلى وسط الملعب في أول مباراة للمدرب الجديد طارق العشري، بعدما شارك كمدافع في مباريات سابقة تحت قيادة إيهاب جلال.

ويستضيف المصري فريق نهضة بركان المغربي يوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية في ملعب السويس.

واختار العشري التشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد عبد الفتاح

الدفاع: عمر كمال - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - كريم العراقي

وسط الملعب: مفتاح طقطق - فريد شوقي - سعيدو سيمبوري - عمرو موسى - أحمد ياسر

الهجوم: محمود وادي

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