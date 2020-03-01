مورينيو: لا نستحق الخسارة من ولفرهامبتون

الأحد، 01 مارس 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه لا يستحق الخسارة التي تلقاها أمام ولفرهامبتون.

وحول ولفرهامبتون تأخره بهدفين أمام توتنام لفوز بثلاثية ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "فريقي لا يستحق الخسارة والنتيجة النهائية غير غادلة".

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وأضاف "كلا الفريقين لعبا من أجل الفوز والمباراة كانت قوية للغاية".

وأوضح "ولفرهامبتون أقوياء للغاية في الهجمات المرتدة لذلك كان يجب علينا أن نلعب بالثنائي الدفاعي دافينسون سانشيز وتانجانجا لأنهم ببساطة أسرع مدافعين في فريقنا".

وأتم تصريحاته "حاولنا أيضا تجربة حلولة مختلفة في الهجوم وبالفعل سجلنا هدفين، ولكن خسرنا في النهاية وهي نتيجة غير عادلة".

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