مدرب بيراميدز: أربكت زاناكو بتغيير خطتي وتشكيلي

ذكر أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، أنه تعمّد مباغتة زاناكو بإجراء تعديلات على تشكيله.

بيراميدز اكتسح مضيفه زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وصرّح تشاتشيتش بعد اللقاء: "لاعبو بيراميدز كانوا رجالا، أظهروا قدرات رائعة أمام خصم صاحب خبرات إفريقية كبيرة، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بكل تفاصيلها".

وأضاف: "خبرات لاعبينا وروحهم كانت سببا في الانتصار".

وأكمل: "أشكر جهازي المعاون الذي عمل بجد طوال الفترة الماضية ورصد كل نقاط القوة والضعف في الفريق، وهو ما أتى ثماره في مواجهة زاناكو".

وكشف: "دفعت بتشكيلٍ مفاجئ وغيّرت طريقة اللعب، وهذا ما جلب لنا الانتصار".

وبرر: "هدفي كان إرباك المنافس، وهو ما حدث بالفعل، إذ استطعنا التسجيل مبكرا مما فتح لنا الطريق للفوز بثلاثية".

وأتم: "سنغلق ملف هذه المباراة، ونبدأ تركيزنا على مواجهة العودة لحسم التأهل، بجانب التركيز على الدوري الذي يسعى فيه بيراميدز لتحسين مركزه".

بيراميدز أبدع وأمتع في زامبيا، مسجلا 3 أهداف بإمضاء علي جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد قائد الفريق.

ولم يسبق لأي فريق مصري تحقيق فوز 3-0 خارج الديار في دور الثمانية لبطولات إفريقيا.

أكبر نتيجتين حققهما فريق مصري في هذا الدور كانا للإسماعيلي عام 2000 في كأس الاتحاد الإفريقي ضد كيب كوست دوارفز الغاني 2-0، وفوز إنبي على وفاق سطيف في نفس الدور في الكونفدرالية 3-1 عام 2009.

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