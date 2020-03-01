كلوب: انتقادي للاعبي ليفربول لا يعني التوبيخ

الأحد، 01 مارس 2020 - 15:37

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أنه لم يوبخ لاعبيه بعد الخسارة من واتفورد بثلاثية نظيفة.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

عن انتقاده لفريقه من عدمه بعد الخسارة عقب الأداء الرائع الذي يقدمه منذ بداية الموسم، أوضح كلوب: "نحن ننتقد اللاعبين طوال الوقت، والانتقاد هنا لا يعني التوبيخ، وإنما يعني لفت نظر اللاعبين للأخطاء التي ارتكبوها".

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وأضاف "هذا ما نفعله دائمًا ولن نقوم بتغيير أسلوبنا في التعامل مع الأمر".

وتابع "أنا أتحدث مع اللاعبين بعد كل مباراة عما حدث فيها وما أنتظره منهم في المباريات التالية، ولكنني لا أصرخ في وجههم".

وأتم المدرب الألماني "لم أفعل ذلك سواء بعد لقاء واتفورد أو في الماضي، ولكننا نتحدث عن أخطائنا على الدوام".

ويستعد ليفربول لملاقاة تشيلسي في كأس إنجلترا يوم الثلاثاء، قبل مواجهة بورنموث في أنفيلد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذلك قبل محاولة تفادي توديع دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه، حين يستضيف أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة منتصف الأسبوع المقبل، بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

الكأس الذهبية لـ الدوري الإنجليزي بلا هزيمة ستبقى لدى فريق واحد فقط، وهو أرسنال. ليفربول يخسر لأول مرة في الدوري والسبب واتفورد.

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من كل المباريات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري.

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