عبد الحفيظ: تجميد كهربا؟ ليس صحيحا على الإطلاق

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تجميد محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب أحداث لقاء السوبر المصري.

لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا لنهاية الموسم، قبل أن تخرج بعض التقارير الإعلامية لتشير إلى قرار الأهلي بتجميد اللاعب.

وقال عبد الحفيظ: "لا أريد التعليق على أحداث السوبر أو أحداث لقاء الدوري أمام الزمالك، بتعليمات من محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "ولكن ما يُقال بخصوص التجميد ليس صحيحا على الإطلاق".

وتابع "لا يوجد عقوبات تجميد أو غيرها. كل ما يقال ليس صحيحا".

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ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68.

المارد الأحمر لم يتذوق أبدا طعم الهزيمة أمام صن داونز في مصر.

صن داونز واجه الأهلي 4 مرات في مصر، ولم ينجح في أي مناسبة من الخروج بنتيجة إيجابية أو التسجيل.

3 مواجهات جمعت بين الأهلي وصن داونز في مصر في إفريقيا، قبل لقاء اليوم السبت، شهدت 3 انتصارات لـ الأهلي، وفي المواجهة الرابعة الحال لم يتغير.

الأهلي 4 X4 أمام صن داونز، قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في الإياب.

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