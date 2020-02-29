صديق الراحل محمد العيسوي لاعب المريخ يحكي لـ في الجول تفاصيل وفاته في السودان

خبر صادم تلقته الجماهير المصرية صباح اليوم، بوفاة المصري محمد هيثم العيسوي لاعب فريق المريخ الفاشي السوداني، متأثرا بجراحه إثر حريق نشب في فندق إقامة ناديه.

واللاعب الذي انتقل إلى نادي مريخ الفاشر السوداني في يناير الماضي نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابة قبل أن يرحل عن عالمنا.

وكتبت تقارير أنه فور اندلاع حريق في الفندق في الخرطوم قفز العيسوي من نافذة غرفته أملا في النجاة قبل أن يتعرض لإصابة في الرأس نُقل على إثرها إلى المستشفى.

حافظ صديق المعيسي مدير عام قناة المريخ الفضائية ورفيق محمد العيسوي في السودان، حكى لـFilGoal.com تفاصيل وفاة الشاب المصري.

وقال حافظ صديق لـFilGoal.com: "محمد كان أخا عزيزا لي، وأنا من استقبلته في المطار واستضفته في منزلي وكان من المفترض أن يوقع عقدا مع نادي المريخ ولكن اكتمال قائمة الفريق جعله يوقع فريق المريخ الفاشر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية".

وأضاف "محمد عاش معنا أياما جميلة وكنا دائما ما نخرج ونعود للمنزل معا، وكان يشعر بالسعادة هنا ودائما ما كان يقول لي إنه لا يشعر بأي فارق بين الشعب المصري والسوداني".

وأكد "كان محبوبا للغاية على مستوى الأسرة وأيضا بين زملائه في الفريق".

وأوضح "بطاقته الدولية تأخرت في الوصول لذلك تأخرت مشاركته مع فريق المريخ الفاشر".

وعن تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته محمد هيثم، حكى حافظ صديق: "صباح اليوم حدث ماس كهربائي في فندق إقامة الفريق وكان هناك تدافع كبير في الممرات وحتى يهرب من الحريق قفز محمد من الطابق الرابع على الأرض وتعرض لكسر في الحوض ونزيف داخلي وأزمة في التنفس، وحاولوا إنعاشه ولكن دون فائدة".

وأكمل "تم نقله لأكبر مستشفى في السودان وبها اهتمام كبير للغاية ولكن بعد فوات الأوان".

وأردف "أدعوا من الله أن يلهم أسرته الصبر لأن الفقيد كان لا يزال صغيرا ولم يكمل عامه العشرين وكان أيضا يملك موهبة كبيرة وكانوا هنا يطلقون عليه لقب (أبو جريشة) تشبيها بالنجم الكبير محمد صلاح أبو جريشة لحسن أخلاقه والتزامه".

وأتم تصريحاته "محمد كان حالة الوفاة رقم 4 بين ضحايا الفريق، وأنهينا إجراءات الوفاة هنا بعد التواصل مع السفارة المصرية وجثمانه سيصل إلى مسقط رأسه في المنصورة".

وانتقل العيسوي وهو في سن الـ19 إلى مريخ الفاشر بعد ظهوره بشكل طيب مع نادي بلدية المحلة ومنتخب مصر الأولمبي.

وكان العيسوي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع.

وانضم لمعسكر فريقه الذي كان يستعد لمواجهة مضيفه المريخ يوم الأحد في الجولة 22 من الدوري السوداني.

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