بركات: سألنا الأهلي عن إصابة رمضان ولم نجد إجابة

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر عن تواصل الجهاز الفني للفراعنة مع الأهلي بشأن إصابة رمضان صبحي.

وقال بركات عبر قناة النهار: "تواصلنا مع الأهلي لمعرفة مدى إصابة رمضان صبحي، ولم نجد إجابة واضحة أو تشخيص لإصابته".

وأضاف "بالتأكيد إذا استمرت إصابته سيؤثر ذلك على فرص انضمامه للمنتخب، وأتمنى له السلامة فهو لاعب مهم للأهلي والمنتخب".

وانتقل للحديث عن أزمة انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب قائلا "تم احتواء الأزمة السابقة وإذا احتاج الجهاز الفني لضم أي لاعب من بيراميدز سيفعل ذلك".

وأكمل "الجهاز الفني بقيادة حسام البدري طلب من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021 على استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع نظرا لأهمية حضور الجماهير".

وواصل "سنسافر إلى توجو على متن طائرة خاصة لتوفير الراحة للاعبي المنتخب".

واختتم تصريحاته بالحديث عن إيقاف كهربا لنهاية الموسم قائلا: "إيقافه سيؤثر على فرص انضمامه للمنتخب في المعسكر المقبل".

وأتم "والأمر في النهاية بالتأكيد يرجع لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري".

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