فان دايك: سنتعافى من السقوط أمام واتفورد بالفوز على تشيلسي

رفض فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول إلقاء اللوم على الدفاع وحده بشأن الخسارة من واتفورد، مؤكدا أن الفريق عليه التعافي سريعا بإسقاط تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن لم نتعود على استقبال ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، وهذا لم يحدث منذ وقت طويل للغاية".

وأضاف الدولي الهولندي "أعتقد أن أداء الفريق ككل يجب أن يتحسن أكثر، وهذا ما سنسعى إليه".

وعن استقبال خمسة أهداف في آخر مباراتين، أوضح "في المباراة الماضية، استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة والهدف الثاني كان من جملة جيدة. كان علينا أن نكون أكثر صلابة في الشق الدفاعي أمام واتفورد، ولكن إذا نظرنا إلى الموسم بأكمله سنجد أننا دافعنا عن مرمانا بشكل جيد للغاية، وأعتقد أننا أكثر من حافظنا على نظافة شباكنا بين جميع فرق الدوري".

وأردف "نحن ندرك جيدًا أنه لا يزال هناك مجال للتحسن، وهذا ما نسعى إليه. من غير المقبول أن نخسر بثلاثية نظيفة وبهذه الطريقة أيضًا".

وواصل "الآن تنتظرنا مباراة قوية في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلي، وهذه فرصة لنا لنظهر رد الفعل المناسب".

واستمر "سنواصل العمل بجد من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة في الكأس ثم مواجهة بورنموث في أنفيلد. نريد أن نعود إلى سكة الانتصارات وأن نظهر بالوجه الذي ظهرنا به منذ بداية الموسم".

وعن شعور اللاعبين بعد انتهاء السجل الخالي من الهزيمة، أشار "نحن نشعر بالإحباط لخسارتنا المباراة، ولكننا لا نهتم كثيرًا بالأرقام القياسية وما إلذى ذلك، فهذه الأمور تخص وسائل الإعلام فقط ونحن لا نتحدث عنها أبدًا".

ويستعد ليفربول لملاقاة تشيلسي في كأس إنجلترا يوم الثلاثاء، قبل مواجهة بورنموث في أنفيلد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذلك قبل محاولة تفادي توديع دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه، حين يستضيف أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة منتصف الأسبوع المقبل، بعد الخسارة بهدف في الذهاب.





































الكأس الذهبية لـ الدوري الإنجليزي بلا هزيمة ستبقى لدى فريق واحد فقط، وهو أرسنال. ليفربول يخسر لأول مرة في الدوري والسبب واتفورد.

واتفورد صعق ليفربول بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من كل المباريات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري.

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