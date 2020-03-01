كلوب: لا أشعر بالإحباط بسبب ضياع حلم لقب الدوري بلا هزيمة

لا يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالإحباط بعدما انتهى حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بدون هزيمة.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

عما إذا كان يشعر بالإحباط من انتهاء سجل ليفربول الخالي من الهزائم، قال كلوب: "لا.. فهدفنا ليس تحطيم الأرقام القياسية".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذه الأرقام تتحطم من تلقاء نفسها عندما نقدم الأداء المنتظر ونحقق الفوز بالمباريات، وهذا ما فعلناه منذ بداية الموسم، ولكننا لم نكن في أفضل أحوالنا أمام واتفورد".

الكأس الذهبية لـ الدوري الإنجليزي بلا هزيمة ستبقى لدى فريق واحد فقط، وهو أرسنال. ليفربول يخسر لأول مرة في الدوري والسبب واتفورد، بعد 26 فوزا وتعادل وحيد.

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من المباريات الـ10 المتبقية من أجل حسم لقب الدوري.

وأكمل "لا يهمني كثيرًا ما سيتم تداوله عن أننا كنا قريبين من تحقيق اللقب دون التعرض للهزيمة في أية مباراة، فنحن كنا نعلم أن هذه الهزيمة ستأتي إن آجلًا أو عاجلًا".

وشدد الألماني "بالطبع لم نكن نريد أن نخسر المباراة، ولكننا كنا ندرك أننا لن نحقق الفوز على الدوام، وأمام واتفورد جاءت الخسارة".

وتابع "أكرر وأقول إننا لا ننشغل بحديث الأرقام القياسية وما إلى ذلك، ولكن من وجهة نظر إيجابية، ربما تسمح لنا هذه الهزيمة باللعب بأريحية أكبر، فنحن لم نعد ندافع عن أرقام وسجلات. هدفنا الأول هو الفوز بالمباريات، وهذا ما سنسعى إليه بكل قوة".





































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