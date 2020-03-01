مدافع ليفربول: نعتذر لجماهيرنا.. وواتفورد استحق الفوز

الأحد، 01 مارس 2020 - 12:03

كتب : FilGoal

روبيرتسون - ليفربول

اعتذر أندي روبرتسون مدافع ليفربول لجماهير ناديه بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق على يد واتفورد يوم السبت.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

قال روبرتسون لموقع ناديه: "لقد بدأ واتفورد المباراة بقوة، بينما احتجنا بعض الوقت للدخول في أجواء اللقاء. كانت لنا بعض الفترات الجيدة في المباراة، ولكننا كنا بعيدين عن مستوانا المعهود".

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وأضاف الظهير الاسكتلندي "نعلم أن جماهيرنا لم تتوقع منا الظهور بهذا الشكل، ومن جانبنا، لا يسعنا سوى الاعتذار لهم".

وأردف "نحن نقدم موسمًا ممتازًا حتى الآن، ولكننا لم نقدم الأداء الذي تعود عليه الجميع من ليفربول أمام واتفورد".

وشدد "علينا الآن أن نظهر ردة فعل قوية، فهذا هو السبيل الوحيد للفوز بالمباريات والمضي نحو تحقيق أهدافنا".

وعن المباراة التي شهدت تسديدة واحدة فقط على المرمى من جانب لاعبي الريدز، أوضح "لم نظهر بالوجه المعتاد أمام واتفورد، ويجب علينا الاعتراف بأنهم استحقوا الفوز".

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من كل المباريات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري.

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