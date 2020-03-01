تعرف على تقييم صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية

لم يقدم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أفضل مستوياته في لقاء واتفورد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي التي شهدت أول خسارة لليفربول هذا الموسم بالمسابقة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام واتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.8 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان الحارس أليسون بيكر والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 5.8 درجة من عشرة.

أما الأسوأ فكان ديان لوفرين فقد حصل على 4.2 درجة من عشرة كمتوسط تقييم.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 15 هدفا في 28 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، قبل 10 جولات من النهاية. video:1





































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