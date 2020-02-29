معلول "ملك الحلول".. الأهلي (4 في 4) يضرب صن داونز بثنائية ويحول أنظاره لـ جنوب إفريقيا

عندما بحث الأهلي عن الحلول أمام صن داونز، لم يجدها إلا مع علي معلول. المارد الأحمر ينتصر بثنائية الظهير التونسي.

الأهلي انتصر على صن داونز بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68.

المارد الأحمر لم يتذوق أبدا طعم الهزيمة أمام صن داونز في مصر.

صن داونز واجه الأهلي 4 مرات في مصر، ولم ينجح في أي مناسبة من الخروج بنتيجة إيجابية أو التسجيل.

3 مواجهات جمعت بين الأهلي وصن داونز في مصر في إفريقيا، قبل لقاء اليوم السبت، شهدت 3 انتصارات لـ الأهلي، وفي المواجهة الرابعة الحال لم يتغير.

الأهلي 4 X4 أمام صن داونز، قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في الإياب.































































































































































































































































البداية

ريني فايلر اعتمد على مروان محسن كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

في الدفاع ظهرت ثنائية محمود متولي وياسر إبراهيم بجانب أحمد فتحي وعلي معلول.

مع استمرار الثنائي أليو ديانج وعمرو السولية في وسط الملعب.

مروان محسن يقود هجوم الأهلي في مواجهة صن دوانز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 🦅🔴 pic.twitter.com/7tWh0jhVc1 — FilGoal (@FilGoal) February 29, 2020

على الجانب الآخر دفع بيتسو موسيماني بـ سيبوسيسيو فيلاكازي في الهجوم ومعه ثيمبا زواني ولياندرو رودريجيز.

مع تواجد دينيس أونيانجو في حراسة المرمى بشكل طبيعي.

🔶 تشكيل صن داونز – فيلاكازي يقود الهجوم أمام الأهلي دوري أبطال إفريقيا #في_إفريقيا pic.twitter.com/Y62tNPCrCL — FilGoal (@FilGoal) February 29, 2020

تهديد مبكر.. هنا وهناك

لم ينتظر صن داونز أكثر من 30 ثانية فقط ليهدد مرمى الأهلي سريعا.

تمريرة وضعت أوبيري بونجاني نجوما وحيدا أمام مرمى الشناوي قبل أن يسدد ولكن حارس الأهلي يتصدى.

رد الأهلي جاء سريعا.

تمريرة من جونيور أجايي للمنطلق علي معلول قبل أن يرسل الأخير عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع ووصلت إلى حسين الشحات.

لكن الشحات لم يستلم الكرة بالشكل الصحيح ليحتسب الحكم لمسة يد، في ظهور أول للأهلي داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب إفريقي.

وأبعد ياسر إبراهيم خطورة محققة لـ صن داونز بعد تمريرة ضربت دفاع الأهلي، قبل أن يبعدها مدافع المارد الأحمر لركنية لم تشكل خطورة على الأهلي في النهاية.

ربع ساعة من الخطورة ولكن بلا فرص واضحة.

الفرصة الأولى الحقيقة لـ الأهلي جاءت في الدقيقة 16.

حسين الشحات حصل على مخالفة على حدود منطقة الجزاء. مخالفة أرسلها أفشة داخل منطقة الجزاء كاد يحولها مروان محسن في الشباك.

لكن رأسية مروان محسن مرت بجوار القائم بقليل.

بعدها مباشرة أرسل علي معلول عرضية جديدة داخل منطقة الجزاء، على رأس مروان محسن ولكن من جديد رأسية الأخير لم تهز الشباك.

دور مروان ومعلول

خطورة الأهلي ظهرت عن طريق مروان محسن وعلي معلول وأجايي.

وفي الدقيقة 20 حصل محمود متولي على بطاقة صفراء بعد تدخله على جاستون رودريجيز.

خطورة الأهلي في أول نصف ساعة، ظهرت بالاعتماد على محطة مروان محسن، الذي مهد أكثر من كرة طولية لـ الشحات وأجايي، إلى جانب انطلاقات معلول.

بينما خطورة صن داونز ظهرت بالتمريرات خلف ظهيري الأهلي.

نصف ساعة مع أفضلية نسبية لـ الأهلي.

وفي الدقيقة 39 ظهرت خطورة الأهلي مجددا عن طريق أجايي والشحات، قبل أن يمرر الأخير لـ أفشة الذي سقط داخل منطقة الجزاء ولكن بلا قرار من حكم المباراة.

هل استحق محمد مجدي أفشة ركلة جزاء في هذه اللقطة؟ 🤔#في_إفريقيا pic.twitter.com/yhqctBOMKh — FilGoal (@FilGoal) February 29, 2020

وكاد مروان محسن أن يحول عرضية حسين الشحات بالكعب داخل الشباك، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

واحتسب حكم المباراة دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع، لم تشهد أي جديد.

معلول ملك الحلول

في الشوط الثاني بداية الأهلي كانت أفضل ولكن الفرص لم تظهر حتى وصول الدقيقة 50، إلا أن الدقيقة 57 جاءت بأفضل شكل ممكن لـ الأهلي.

معلول انطلق من بعد منتصف الملعب بقليل، قبل أن يمرر لـ أجايي الذي بدوره انتظر توغل معلول داخل منطقة الجزاء.

توغل معلول جاء معه تمريرة من أجايي، قبل أن يسدد الظهير التونسي ببطن القدم في الشباك.

هدف معلول هو الأول له في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ملك الحلول علي معلول يحرز الهدف الاول للأهلي 👌🔴 pic.twitter.com/iAJUo5d17L — FilGoal (@FilGoal) February 29, 2020

بعدها مباشرة لم ينتظر فايلر، ليدفع بـ وليد سليمان بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 65 شارك أليو بادجي بدلا من مروان محسن.

ولم ينتظر بادجي أكثر من 3 دقائق فقط، ليستغل تمريرة أجايي قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء.

لقطة عرقلة بادجي واحتساب ركلة جزاء للأهلي ⚽️#في_إفريقيا pic.twitter.com/JaTFvIDyHN — FilGoal (@FilGoal) February 29, 2020

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ الأهلي ترجمها معلول بكل إتقان في الشباك.

هدف هو الثامن لـ معلول في دوري أبطال إفريقيا.

ملك الحلول يسجل مرة أخرى، علي سجل هدفه الثاني في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والـ 11 له مع الأهلي في المسابقة 💥🔴 pic.twitter.com/XIJamFN3pZ — FilGoal (@FilGoal) February 29, 2020

التغيير الأخير لـ فايلر جاء في الدقيقة 80. شارك أحمد الشيخ بدلا من أفشة.

وأهدر أجايي وأحمد فتحي هدفان محققان لـ الأهلي قبل أن يحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

3 دقائق انتهت لم تشهد أي جديد.. الأهلي ينتظر ويحول أنظاره لجنوب إفريقيا.