معلول: التسرع سبب إهدار الأهداف في الشوط الأول

السبت، 29 فبراير 2020 - 20:12

كتب : FilGoal

علي معلول مع الأهلي أمام صن داونز

يرى علي معلول مدافع الأهلي أن رغبة لاعبي الفريق الأحمر في تسجيل هدف بشكل مبكر جعل الشوط الأول ينتهي أمام صن داونز بالتعادل السلبي.

وفاز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، وسجل النجم التونسي ثنائية الفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

وقال معلول عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كنا نستحق الفوز وحضرنا جيدا للمواجهة طوال الأسبوع الماضي".

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وأضاف "كنا نريد تسجيل هدف بشكل مبكر في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني طلب منا المدرب ريني فايلر اللعب بهدوء والاعتماد على التمريرات القصيرة وبالفعل نفذنا تعليماته وسجلنا هدفين وكنا قادرون على تسجيل أكثر من ذلك".

النجم التونسي أتم تصريحاته "تنتظرنا مباراة قوية وصعبة في جنوب إفريقيا وبخبرة اللاعبين وإصرارهم نستطيع حسم التأهل أمام صن داونز".

ويلعب الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع النهائي يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا.

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