قائمة الكلاسيكو – مفاجأة في هجوم ريال مدريد أمام برشلونة

وجّه زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، الدعوة إلى مهاجمه ماريانو دياز لدخول قائمة الكلاسيكو.

ريال مدريد يستقبل برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ولم يخض ماريانو أي دقيقة في الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا، أو كأس الملك هذا الموسم، واكتفى بالظهور كبديل مرتين في نصف نهائي، ونهائي السوبر الإسباني.

ليدخل ماريانو القائمة على حساب الصربي لوكا يوفيتش الذي استبعده زيدان.

كما يبتعد الكولومبي جيمس رودريجز، والمدافع ناتشو فيرنانديز، والشاب براهيم دياز.

ويغيب رودريجو للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة لـ ريال مدريد كاستيّا، فيما يبتعد إدين هازارد، وماركو أسينسيو للإصابة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، فيما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 55 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – توني فويدياس

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – فيرلان ميندي – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – ماريانو دياز – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور

ضع نفسك مكان زيدان، واختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد في الكلاسيكو

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