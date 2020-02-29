قائمة الكلاسيكو – مفاجأة في هجوم ريال مدريد أمام برشلونة

السبت، 29 فبراير 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

وجّه زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، الدعوة إلى مهاجمه ماريانو دياز لدخول قائمة الكلاسيكو.

ريال مدريد يستقبل برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ولم يخض ماريانو أي دقيقة في الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا، أو كأس الملك هذا الموسم، واكتفى بالظهور كبديل مرتين في نصف نهائي، ونهائي السوبر الإسباني.

أخبار متعلقة
بعد أسبوع من قهر ريال مدريد.. ليفانتي يسقط بنتيجة كبيرة أمام إيبار مؤتمر سيتيين: قد ألعب برباعي في وسط الملعب.. الكلاسيكو يُهم ريال مدريد أكثر منا قائمة برشلونة - عودة جوردي ألبا لمواجهة ريال مدريد مؤتمر زيدان: لدينا فرصة رائعة لقلب الطاولة على برشلونة

ليدخل ماريانو القائمة على حساب الصربي لوكا يوفيتش الذي استبعده زيدان.

كما يبتعد الكولومبي جيمس رودريجز، والمدافع ناتشو فيرنانديز، والشاب براهيم دياز.

ويغيب رودريجو للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة لـ ريال مدريد كاستيّا، فيما يبتعد إدين هازارد، وماركو أسينسيو للإصابة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، فيما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 55 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – توني فويدياس

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – فيرلان ميندي – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – ماريانو دياز – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور

ضع نفسك مكان زيدان، واختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد في الكلاسيكو

طالع أيضا

موسيماني.. أقال شحاتة وهزمه مؤمن سليمان

صن داونز يعاني كلما جاء مصر لمقارعة الأهلي

سواريز: ميسي سيبقى مع برشلونة في هذه الحالة

راموس يشيد بميسي

رونالدو: سنتأهل في دوري الأبطال

مصدر في اتحاد الكرة: فيفا استفسر عن سبب إلغاء قمة الأهلي والزمالك

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني في إسبانيا الكلاسيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
أغرب واقعة في تاريخ ألمانيا؟ بايرن يسحق هوفنهايم في مباراة اكتملت بشكل عجيب 13 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي: لن يتواجد في المباريات الرسمية إلا الأفضل في الاستعدادات 14 دقيقة | مصر
لاتسيو يستغل المؤجلات ويقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا ساعة | أوروبا
وليد أزارو يسجل هدفين في أول 5 دقائق أمام أبها ساعة | السعودية
قائمة الكلاسيكو – مفاجأة في هجوم ريال مدريد أمام برشلونة ساعة | أوروبا
مباشر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) صن داونز.. الشوط الثاني ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي
قد ينال إعجابك