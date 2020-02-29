في صدام المصريين.. مرسي يسجل وحجازي يغادر مصابا ونتيجة مفاجئة

حقق ويجان أتليتك فوزا مفاجئا على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد، على ملعب ذا هاوثورنز، بالجولة 36 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

وسجّل المصري سام مرسي هدف المباراة الوحيد قبل 17 دقيقة على نهاية المباراة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ليتجمّد رصيد وست بروميتش عند 69 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة عن ليدز يونايتد مُطارده.

فيما رفع ويجان رصيده إلى 40 نقطة في المركز 19 بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي.

وشهد اللقاء مشاركة المصري الآخر أحمد حجازي في خط دفاع وست بروميتش منذ البداية، قبل أن يغادر الملعب مصابا في الدقيقة 43.

فيما رفع مرسي قائد ويجان رصيده من الأهداف إلى 3 هذا الموسم.

وواصل ويجان مفاجآته أمام الكبار، إذ تغلّب على ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني في أرضه مطلع فبراير الجاري.

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