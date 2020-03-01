اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي ويندي سيتي

الأحد، 01 مارس 2020 - 11:28

كتب : محمد سمير

رنيم الوليلي

تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي بطولة ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى برياضة الاسكواش.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة ويندي سيتي 250 ألف دولار لكل من منافسات الرجال والسيدات.

وتغلب طارق مؤمن على الإسباني إيكر باخاريس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

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أما علي فرج فنجح في حسم تأهله على حساب عمر مسعد بثلاثة أشواط دون رد في 42 دقيقة.

وبمنافسات السيدات تأهلت رنيم الوليلي المصنفة الأولى علاميا بالفوز على زميلتها سلمى هاني بثلاثة أشواط دون رد.

وبنفس النتيجة تغلبت نوران جوهر على البلجيكية نيلي جيليس في مباراة استغرقت 24 دقيقة.

وتستأنف مساء اليوم وحتى فجر الإثنين مباريات ثمن نهائي ويندي سيتي.

وتأتي مواجهات المصريين كالآتي:

روان العربي × الإنجليزية لوسي تورميل

كريم عبد الجواد × الفرنسية ماثيو كاستانييه

يثرب عادل × الإنجليزية سارة جان بيري

هانيا الحمامي × الفرنسية كاميل سيرم

نور الشربيني × الأسترالية دونا لوبان

محمد الشوربجي × مازن هشام

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