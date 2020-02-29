الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي فتحي ومعلول وأجايي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تفاصيل إصابة الثلاثي أحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي انتصر على صن داونز بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "أحمد فتحي تعرض لكدمة، ومعلول تعرض لإجهاد في العضلة الأمامية".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "بينما شعر أجايي بإجهاد في عضلة السمانة".

وأردف "ولكن الأمور بسيطة والثلاثي سيتواجد بشكل طبيعي في رحلة جنوب إفريقيا".

وتابع "الإجهاد طبيعي بسبب المجهود الكبير الذي بُذل خلال المباراة".

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ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68.

المارد الأحمر لم يتذوق أبدا طعم الهزيمة أمام صن داونز في مصر.

صن داونز واجه الأهلي 4 مرات في مصر، ولم ينجح في أي مناسبة من الخروج بنتيجة إيجابية أو التسجيل.

3 مواجهات جمعت بين الأهلي وصن داونز في مصر في إفريقيا، قبل لقاء اليوم السبت، شهدت 3 انتصارات لـ الأهلي، وفي المواجهة الرابعة الحال لم يتغير.

الأهلي 4 X4 أمام صن داونز، قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في الإياب.

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