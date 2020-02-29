جاريدو يبتسم أمام النجم الساحلي.. الوداد ينتصر ويؤكد جدارة "الوصافة"

ابتسم خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي أمام فريقه السابق، لينتصر بثنائية.

الوداد المغربي انتصر على النجم بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الوداد تكفل بها المدافع محمد ناهيري وبنفس الطريقة.

هدف أول بالرأس في الدقيقة 11، وهو مثله بالرأس أيضا في الدقيقة 54.

ويعد انتصار الوداد على النجم هو الأول لـ جاريدو في ظهوره الأول مع الفريق المغربي، وأمام فريقه السابق.

فوز الوداد أكد جدارة "الوصافة" في دوري أبطال إفريقيا، فلم ينجح أي فريق وصل ربع نهائي كمتصدر لمجموعته من تحقيق الانتصار.

4 مباريات = 4 انتصارات لأصحاب المركز الثاني في المجموعات.

كل الفرق التي صعدت في المركز الأول من دور المجموعات تلقت هزائم من فرق المركز الثاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وبفارق هدفين 🏆 pic.twitter.com/ZsZQUyh2Ia — FilGoal (@FilGoal) February 29, 2020

وانتصرت فرق أصحاب المركز الثاني بنفس النتيجة، وهي فارق هدفين.

الزمالك (ثاني المجموعة الأولى) انتصر 3-1 على الترجي. الرجاء (ثاني المجموعة الرابعة) انتصر على مازيمبي 2-0.

الأهلي (ثاني المجموعة الثانية) انتصر على صن داونز 2-0. الوداد (ثاني المجموعة الثالثة) انتصر على النجم الساحلي 2-0.

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