جاريدو يبتسم أمام النجم الساحلي.. الوداد ينتصر ويؤكد جدارة "الوصافة"

السبت، 29 فبراير 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

الوداد - النجم الساحلي

ابتسم خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي أمام فريقه السابق، لينتصر بثنائية.

الوداد المغربي انتصر على النجم بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الوداد تكفل بها المدافع محمد ناهيري وبنفس الطريقة.

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هدف أول بالرأس في الدقيقة 11، وهو مثله بالرأس أيضا في الدقيقة 54.

ويعد انتصار الوداد على النجم هو الأول لـ جاريدو في ظهوره الأول مع الفريق المغربي، وأمام فريقه السابق.

فوز الوداد أكد جدارة "الوصافة" في دوري أبطال إفريقيا، فلم ينجح أي فريق وصل ربع نهائي كمتصدر لمجموعته من تحقيق الانتصار.

4 مباريات = 4 انتصارات لأصحاب المركز الثاني في المجموعات.

وانتصرت فرق أصحاب المركز الثاني بنفس النتيجة، وهي فارق هدفين.

الزمالك (ثاني المجموعة الأولى) انتصر 3-1 على الترجي. الرجاء (ثاني المجموعة الرابعة) انتصر على مازيمبي 2-0.

الأهلي (ثاني المجموعة الثانية) انتصر على صن داونز 2-0. الوداد (ثاني المجموعة الثالثة) انتصر على النجم الساحلي 2-0.

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في إفريقيا النجم الساحلي الوداد جاريدو
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