الأهلي يكشف موعد التجديد لـ فتحي وسليمان وإكرامي وعاشور

السبت، 29 فبراير 2020 - 23:06

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - إكرامي - فتحي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد التجديد لرباعي الفريق أحمد فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، وشريف إكرامي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة Ten: "سنعقد جلسات مع الرباعي الكبير في شهر مارس المقبل عقب الانتهاء من المباريات الصعبة التي نخوضها حاليا".

وأتم "رباعي الأهلي لهم تقدير خاص من جانب مسؤولو النادي، ولكن لم نستطيع عقد مفاوضات معهم حول التجديد خلال الفترة الماضية".

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أحمد فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، وشريف إكرامي ينتهي تعاقدهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يجددوا تعاقدهم حتى الآن.

كان الأهلي قد فاز على ماميلودي صن داونز اليوم السبت بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة شهدت مشاركة أحمد فتحي كأساسي، ووليد سليمان كبديل.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز إيابا في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل.

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