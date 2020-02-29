عبد الحفيظ يكشف سبب تأخر عودة رمضان صبحي من الإصابة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سبب تأخر عودة رمضان صبحي لاعب الفريق من الإصابة.

ريني فايلر مدرب الأهلي كشف عدم سفر رمضان صبحي مع الفريق إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة الإياب أمام ماميلودي صن داونز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة Ten: "رمضان ليس لديه إصابة مزمنة كما يُشاع، واللاعب يتدرب مع الفريق".

وأضاف "كل ما في الأمر بأن رمضان يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي، ولذلك تأجلت عودته للمباريات".

مدير الكرة أتبع "تحدثت مع رمضان، ولن يسافر للعلاج في الخارج".

وأتم "رمضان يعود للتدريبات الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة".

رمضان صبحي يقضي الموسم الجاري معارا من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى الأهلي.

صاحب الـ23 عاما يغيب عن الأهلي منذ لقاء حرس الحدود في بطولة الدوري يوم 15 ديسمبر الماضي.

وشارك رمضان صبحي هذا الموسم في 9 مباريات بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا مساء غد الأحد، استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد فاز على صن داونز اليوم في مصر بهدفين مقابل لا شيء.

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