جوميز يشيد برباعي الإسماعيلي الشاب

أشاد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالرباعي الشاب لفريقه بعد ظهوره أمام أسوان.

الإسماعيلي انتصر وديا على أسوان بثلاثية مقابل لا شيء استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب البطولة العربية، إلى جانب استئناف الدوري المصري.

وشهدت المباراة تألق الرباعي مدحت فقوسة ومحمد نصر ومصطفى فارس ومحمد الضرف، لينال إشادة المدرب.

وقال مدرب الإسماعيلي عن الرباعي الشاب: "هؤلاء اللاعبين هم مستقبل الإسماعيلي. سعيد للغاية بهم".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "هناك لاعبين لا يزالوا في مرحلة التأهيل ومنهم فخر الدين بن يوسف ومحمد مجدي، إلى جانب أحمد أيمن".

وأردف "لكن الثلاثي سيكون جاهزا للمباريات الرسمية المقبلة".

وتابع "سعيد بعودة محمد حمدي زكي من الإصابة لأنه أحد العناصر المهمة للغاية للفريق".

ويبدأ الإسماعيلي الدور الثاني من الدوري نظيره الجونة في استاد الإسماعيلية في التاسع من شهر مارس المقبل في إطار الجولة 18 من المسابقة.

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