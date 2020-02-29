فان دايك: إنها خسارة مُرة.. واتفورد استحق الفوز

شدد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، على استحقاق واتفورد الفوز على فريقه.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

وصرّح فان دايك بعد اللقاء: "واتفورد استحق الفوز، لاعبوه قدّموا مباراة مميزة وسجلوا 3 أهداف".

وأضاف عبر سكاي: "لا يجب أن نقلل مما قدمه واتفورد، بل علينا أن نراجع ما حدث ونتحسن".

وأكمل: "إنها خسارة مُرة، لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل: "عندما نستقبل 3 أهداف، فهذا يعني أنه علينا التحسن دفاعيا".

وأتم: "يصعب علينا تقبل هذه الخسارة، لكن أمامنا مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي وعلينا الاستعداد لها".





































الكأس الذهبية لـ الدوري الإنجليزي بلا هزيمة ستبقى لدى فريق واحد فقط، وهو أرسنال. ليفربول يخسر لأول مرة في الدوري والسبب واتفورد.

واتفورد صعق ليفربول بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من كل المباريات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري.

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