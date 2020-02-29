مؤتمر العشري: قلت للاعبين إنهم قصروا مع جلال.. وسنحارب لعبور بركان

يرى طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، بأن اللاعبون قصروا مع إيهاب جلال والجهاز الفني السابق، وكانوا سببا رحيله. وهذا ما أبلغهم به.

عقد طارق العشري مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، قبيل لقاء المصري ونهضة بركان.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي: "معنويات اللاعبين وطموحاتهم عالية".

وأضاف "استعددنا بشكل جيد للمباراة، اللقاء ينقسم إلى شوطين. الأول في مصر، والثاني في المغرب".

العشري تحدث أيضا عن الغيابات فقال "الغيابات مؤثرة، ولكن الحاضرين لديهم استعداد كبير وحماس لإضافة قوة للفريق".

المدرب المصري أتبع "الأسبوع الماضي كان مكثفا لدراسة نهضة بركان في الدوري وإفريقيا، هو فريق كبير و قوي، والاستعداد لابد أن يكون على أقصى درجة".

العشري أكمل "سنحارب من أجل تخطي تلك المباراة وهذا الدور لإسعاد جماهير بورسعيد".

جلال وجه الشكر لإيهاب جلال على فترته مع المصري، فقال "أشكر إيهاب جلال على مجهوده مع الفريق للوصول إلى هذا الدور، وأبلغت اللاعبين أنهم كانوا مقصرين مع الجهاز الفني، وأشكر الجهاز الطبي على مجهوده لاستعادة المصابين".

وأتم "المباريات الهامة تصنع النجوم، وكل لاعب سيشارك في مباراة الغد سيكون أحد الأبطال في حال التوفيق وتحقيق الفوز. جماهير المصري الحاضرة للمباراة ستكون أكبر دافع لتحقيق الفوز".

من جهة أخرى، قال عمرو موسى قائد المصري "نقدم أقصى ما لدينا، ونسعى لتقديم أداء جيد وحسم التأهل من هنا، وإسعاد جماهير بورسعيد".

قائد المصري واصل "يوميا أتحدث مع اللاعبين للدخول في أجواء المباراة".

وأتم "الاستعداد مع الجهاز الفني كان من أول يوم للجهاز الفني في معسكر الإسماعيلية، ولدينا تحفيز كبير للوصول إلى النهائي. نهضة بركان فريق كبير ومتمرس في إفريقيا مثل النادي المصري".

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان مساء غد الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية. لقاء سيكون الأول للفريق رفقة طارق العشري المدرب الجديد.

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