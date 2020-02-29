كلوب: كل الظروف كانت ضدنا.. وهذه الهزيمة ستوحدنا

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، باستحقاق الخسارة أمام واتفورد.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

وصرّح كلوب بعد المباراة: "الكثير من الأمور لم تسر على ما يرام، وكل الظروف السيئة والصعبة اجتمعت في مباراة واحدة ضدنا".

وأضاف عبر بي إن سبورتس: "هذا أمر وارد الحدوث في عالم كرة القدم، علينا قبوله وأن نتحدث مع اللاعبين عن الأداء الهزيل في مباراة اليوم، مستوانا لم يرتق".

وأكمل: "عرفت بعد الشوط الأول أنه لو لم نتحسن فسنواجه صعوبة كبيرة في المباراة".

وأوضح: "أهداف واتفورد كانت جميلة، خصوصا الهدف الثاني الذي سُجل من هجمة مرتدة، وأيضا الهدف الثالث، لقد صارعوا لتحقيق الفوز".

وشدد: "الخسارة دائما واردة، ولذا سنبدأ من جديد، علينا الفوز في مباراة الثلاثاء المقبلة، واتفورد قدّم مباراة كبيرة".

وعن تأثير غياب القائد جوردان هندرسون: "كل لاعب يغيب لديه تأثيره على الفريق، نفتقد خدمات جو جوميز، وهندرسون، وجيردان شاكيري. عندما تفوز، لا يسأل أحد عن الغائبين، وعندما نخسر يتحدث الجميع عن الغيابات".

وأتم: "هذه الخسارة ستوحدنا لن تحبط عزيمتنا، مستوانا كان متوسطا إن لم يكن أقل من المتوسط".



































الكأس الذهبية لـ الدوري الإنجليزي بلا هزيمة ستبقى لدى فريق واحد فقط، وهو أرسنال. ليفربول يخسر لأول مرة في الدوري والسبب واتفورد.

واتفورد صعق ليفربول بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من كل المباريات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري.

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