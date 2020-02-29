أبو تريكة: ليفربول أخطأ في تعامله مع هزيمة أتليتكو.. عليهم بالهدوء

السبت، 29 فبراير 2020 - 21:54

كتب : FilGoal

روبيرتسون - ليفربول

يرى محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، أن ليفربول يعاني من مشكلة ذهنية في الأساس.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

وصرّح أبو تريكة بعد المباراة: "مشكلة ليفربول ذهنية وليست فنية".

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وأضاف في حديثه عبر بي إن سبورتس: "بعد الهزيمة أمام أتليتكو مدريد، ردود الفعل كان مبالغا فيها، مما أوصل الفريق إلى هذه الحالة".

وأوضح: "طبيعي أن تخسر في كرة القدم، لكن رد فعلك بعد الخسارة هو ما يجب عليك التحكم فيه".

وتساءل متعجبا: "هل غياب جوردان هندرسون أثّر على الفريق بهذا الشكل؟ الغيابات في السابق لم تؤثر على الفريق، فقد أصيب أليسون، ومحمد صلاح، وساديو ماني، والفريق ظل متماسكا وقتها".

وشدد: "المشكلة ليست في الدوري، بل في مواجهة الإياب أمام أتليتكو مدريد".

وواصل: "يقولون إنهم لم يخسروا منذ عام كامل، لكن يجب أن يتحلوا بهدوء أكبر".

وأتم: "واتفورد قدّم مباراة مميزة بالطبع، فحالة ليفربول لا تُنقص مما قدمه واتفورد أبدا".

الكأس الذهبية لـ الدوري الإنجليزي بلا هزيمة ستبقى لدى فريق واحد فقط، وهو أرسنال. ليفربول يخسر لأول مرة في الدوري والسبب واتفورد.

واتفورد صعق ليفربول بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من كل المباريات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري.

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