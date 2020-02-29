مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا

أشاد ريني فايلر مدرب الأهلي بجماهير فريقه المتحمسة، والتي صنعت الفارق في وجهة نظره أمام صن داونز.

الأهلي فاز على ماميلودي صن داونز بهدفين مقابل لا شيء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فايلر تحدث عن الحضور الجماهيري، وفسر سبب استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من قائمة اللقاء.

بيتسو موسيماني أشاد بريني فايلر في حديثه خلال المؤتمر الصحفي، ليبدأ فايلر حديثه بـ شكر موسيماني على أشادته ويؤكد "مباراة اليوم انتهت وطوينا صفحتها. الآن تركيزنا على لقاء الإياب فقط".

وكل ما يلي على لسان فايلر في المؤتمر الصحفي.

"أشكر موسيماني على الروح الرياضية. وأشكر فريقي الذي فرض أسلوبه ونجح في الفوز بفارق هدفين وكان يمكن إحراز الهدف الثالث أيضا".

"استحوذنا على الكرة أغلب الفترات، وكنا الأفضل معظم الوقت. كان هذا مهما جدا".

الجماهير

"اللعب أمام الجمهور ممتع وخلق حماس وأجواء إيجابية. جماهيرنا صنعت الفارق".

استبعاد كهربا وموقف رمضان

فايلر حسم موقف رمضان صبحي من لقاء الإياب، وكشف سبب استبعاد كهربا.

"استبعاد كهربا قرار فني ولا أحد يتدخل في عملي أبدا".

"أتمنى ألا تسألوني عن اللاعبين المستبعدين مستقبلا. لكن اسألوني عن من لعبوا في اللقاء".

"أما رمضان صبحي، فلن يكون معنا في لقاء الإياب في بريتوريا بسبب عدم اكتمال جاهزيته".

السفر المبكر

"السفر مبكرا قرار تم دراسته داخليا، واتخذناه من أجل جاهزية أكبر للقاء الإياب".

بعثة الأهلي تسافر إلى جنوب إفريقيا غد الأحد، استعدادا للقاء الإياب يوم السبت المقبل.

الفوز أهم

"أستنكر السؤال عن غياب الفاعلية الهجومية في الشوط الأول. نلعب أمام فريق كبير بحجم صن دوانز وسجلنا هدفين بالفعل".

"ليس المهم توقيت تسجيل الأهداف، لكن الأهم هو الفوز وهذا ما حدث".

لقاء الزمالك

"لا أريد التحدث عن مباراة الزمالك وانسحابه، لم يكن له علاقة بأداء أو نتيجة المباراة".

الأهلي يلاقي ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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