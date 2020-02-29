فايلر يعلنها: رمضان صبحي خارج مباراة العودة أمام صن داونز

السبت، 29 فبراير 2020 - 20:38

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - الهلال

تأكد غياب رمضان صبحي لاعب الأهلي عن مواجهة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تفوّق على ضيفه صن داونز بهدفين دون رد على استاد القاهرة اليوم السبت، في ذهاب ربع النهائي.

قبل أن يكشف السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي، عن عدم لحاق رمضان صبحي بمواجهة الإياب يوم 7 مارس المقبل في بريتوريا.

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وصرّح فايلر خلال المؤتمر الصحفي بعد الانتصار على صن داونز: "رمضان صبحي خارج مباراة الإياب".

وكان فايلر قد صرّح في المؤتمر الذي يسبق اللقاء، أن "موعد عودة رمضان صبحي من الإصابة غير معلوم".

ويبتعد صبحي عن الأهلي منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

الأهلي انتصر على صن داونز بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68.

المارد الأحمر لم يتذوق أبدا طعم الهزيمة أمام صن داونز في مصر.

صن داونز واجه الأهلي 4 مرات في مصر، ولم ينجح في أي مناسبة من الخروج بنتيجة إيجابية أو التسجيل.

3 مواجهات جمعت بين الأهلي وصن داونز في مصر في إفريقيا، قبل لقاء اليوم السبت، شهدت 3 انتصارات لـ الأهلي، وفي المواجهة الرابعة الحال لم يتغير.

الأهلي 4 X4 أمام صن داونز، قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في الإياب.

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