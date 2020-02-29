مؤتمر موسيماني: اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا.. اسألوا الوداد والترجي ومازيمبي

السبت، 29 فبراير 2020 - 20:18

كتب : أحمد الخولي

موسيماني - صن داونز

يرى بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز بأن نتيجة لقاء الأهلي، تصعب من مهمة فريقه في لقاء الإياب، لكنه توعد بمباراة مختلفة في بريتوريا.

الأهلي فاز على ماميلودي صن داونز بهدفين مقابل لا شيء على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "كنا لا نتمنى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة، خاصة ونحن نلعب أمام فريق محترم مثل الأهلي".

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وأضاف "كان لدينا العديد من المشاكل خلال اللقاء. الهدف الثاني صعب مهمتنا في المباراة الثانية بشكل كبير".

موسيماني أوضح "ستكون مهمة معادلة النتيجة في جنوب إفريقيا صعبة علينا بكل تأكيد".

المدرب الجنوب إفريقي أتبع "نهنئ الأهلي لأنه كان فريق جيد وقدم مباراة جيدة. أداء فريقي اختلف في الشوط الثاني عن الأول".

موسيماني أتبع "في الشوط الأول استطعنا إيقاف خطورة أحمد فتحي وعلي معلول ظهيرا الأهلي، لكن في الشوط الثاني اختلف الأمر واستقبلنا هدفين".

واسترسل "ركلة جزاء الأهلي ليست صحيحة. ريكاردو ناسكيمينتو لاعبنا أخبرنا بذلك".

موسيماني أكمل "لعبنا بالطريقة التي نجيد تطبيقها، تماما مثلما فعل الأهلي، لكن الأهلي استغل الكرات الطويلة معتمدا على أفشة وعلي معلول".

موسيماني يرى بأن "أعتقد أن النتيجة كانت ستختلف تماما لو استغللنا الفرص المبكرة التي سنحت لنا وسجلنا هدفا".

الجنوب إفريقي أعلن التحدي "اللعب في بريتوريا (يقصد لقاء الإياب) سيكون مختلفا. اسألوا الوداد والترجي ومازيمبي".

موسيماني استمر "الأهلي مختلف عن العام الماضي.. أرى أمامي مدرب مخضرم أوروبي، أنا أختفي أمامه بسبب سيرته الذاتية التي يمتلكها".

وأتم "لو قلت أنني لن أستطيع التغلب على الأهلي سأرحل عن تدريب صن دوانز، أما عن التعويض فكل شيء ممكن".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا خلال لقاء الإياب. مباراة يحتاج فيها الأهلي إلى تفادي الخسارة بثلاثية فقط لبلوغ نصف النهائي.

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