الإسماعيلي: لن يتواجد في المباريات الرسمية إلا الأفضل في الاستعدادات

شدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي على ضرورة بذل كافة لاعبي فريقه لأقصى جهدهم من أجل التواجد في التشكيل الإسماعيلي.

الإسماعيلي انتصر وديا على أسوان بثلاثية مقابل لا شيء استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب البطولة العربية، إلى جانب استئناف الدوري المصري.

وقال المنياوي: "اللاعبون الأساسيون لم يظهروا بالشكل المطلوب في لقاء أسوان الودي، على عكس مجموعة البدلاء".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "البدلاء حملوا دوافع أكثر وظهر ذلك عليهم طوال أحداث المباراة".

وتابع "على الجميع بذل قصارى جهدهم. لن يتواجد في المباريات الرسمية إلا الأفضل في الاستعدادات".

ويبدأ الإسماعيلي الدور الثاني من الدوري نظيره الجونة في استاد الإسماعيلية في التاسع من شهر مارس المقبل في إطار الجولة 18 من المسابقة.

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