راموس: أتمنى ألا يكون ميسي في يومه.. وقتها سنقول نجحنا في مهمتنا

السبت، 29 فبراير 2020 - 10:16

كتب : FilGoal

ميسي - راموس

يستعد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد لمواجهة ربما الأصعب في الموسم الحالي حين يستضيف ليونيل ميسي ورفاقه في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

مباراة يأمل فيها رفاق الإسباني استعادة صدارة الدوري التي يحتلها برشلونة حاليا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وقال راموس (33 عاما) في حوار مع La Liga:"أحترم ميسي بشدة. أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. أتمنى ألا يكون في يومه، وهذا سيعني أننا نجحنا في مهمتنا. وقبل كل ذلك أن نحصل على نتيجة طيبة".

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وواصل "أتمنى له الأفضل كمحترف زميل لكن ألا يؤثر علينا سلبا. نعرف كيف نسبب مشكلات لبرشلونة. فريق يستحوذ كثيرا على الكرة، ولا يشعرون بالراحة حين تضغطهم محاولا انتزاعها. الكل يعرف ذلك وليس فقط ريال مدريد".

واستمر قائد إسبانيا "الضغط العالي أمامهم بمثابة مخاطرة لكنه يسبب لهم مشكلات. في السابق لم يحدث ذلك، ربما لأن الفرق كانت تحترمهم أكثر من اللازم ولأنهم كانوا يخرجون بالكرة من الخلف بشكل جيد. أعتقد أن هذا هو المفتاح، الضغط العالي ومحاولة استخلاص الكرة منهم".

وأضاف "خطورتهم تتمثل في وجود مهاجمين ممتازين قد يحسمون الكلاسيكو. علينا أن نحافظ على تركيزنا منذ الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جمهوره بعدما سقط أمام ضيفه مانشستر سيتي يوم الأربعاء بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وينطلق الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد.

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