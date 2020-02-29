سواريز: قدرة برشلونة التنافسية هي شرط ميسي للبقاء مع الفريق

يعتقد لويس سواريز مهاجم برشلونة أن زميله ليونيل ميسي سيبقى مع الفريق إذا انتدب النادي لاعبين مميزين قادرين على قيادته للتتويج بالبطولات المحلية والقارية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ويخشى جمهور برشلونة أن يرحل ميسي (32 عاما) إذا شعر أن الفريق لم يعد قادرا على منافسة عمالقة أوروبا.

وقال سواريز (33 عاما) في حواره مع RAC 1:"أتفهم الخوف، لقد صرح بذلك (بإمكانية رحيله)، أننا لن نصل إلى ما نريد بما نمتلكه الآن. الأمر يعتمد على من ينتدبهم النادي. ميسي سعيد للغاية، فهنا بيته. إذا قام النادي بواجبه وبنى فريقا تنافسيا، سيكون الأمر رائعا بالنسبة له وسيبقى حتى نهاية مسيرته".

وواصل "لقد قال ذلك بنفسه، وأعتقد أن النادي تفهم رسالته. من الطبيعي رغبتهم أن يبقى في النادي أفضل لاعب في العالم والأفضل في تاريخ برشلونة. أتمنى أن يبقى".

ويسابق برشلونة الزمن لتجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 2021.

وصرح ساحر الأرجنتين من قبل بأنه قد يرحل عن الفريق الكاتالوني الذي يلعب له منذ 20 عاما.

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