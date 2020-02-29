رونالدو: لا أطيق صبرا حتى أواجه ليون.. سنتأهل في دوري الأبطال

السبت، 29 فبراير 2020 - 10:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

يثق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في قدرة فريقه على إقصاء ليون من دوري أبطال أوروبا رغم خسارته مباراة الذهاب بهدف في فرنسا.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"لسنا قلقين من توديع دوري أبطال أوروبا".

وواصل اللاعب البالغ عمره 35 عاما "إنها البطولة الأصعب في هذه الرياضة، لا أطيق صبرا حتى ألعب مباراة الإياب في ملعب أليانز".

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وأتم "واثق أننا سنتأهل".

ويستضيف يوفنتوس فريق ليون في 17 مارس ويحتاج للفوز بفارق هدفين ليتأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وقبل نزال ليون، أمام يوفنتوس مهمة صعبة في الدوري حين يستضيف إنتر ميلان يوم الأحد في الجولة 26.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري ورصيده 60 نقطة مبتعدا بنقطة عن لاتسيو الوصيف وبست نقاط عن إنتر الثالث والذي له مباراة مؤجلة ضد سامبدوريا.

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