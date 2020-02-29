مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا استفسر عن سبب إلغاء مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب من نظيره المصري أسباب عدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إجرائها يوم الإثنين الماضي لكن الأخير لم يظهر في الملعب.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"فيفا يتابع الشأن الكروي المصري ولذلك يريد معرفة أسباب عدم إقامة المباراة".

وقرر اتحاد الكرة اعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2-صفر في لقاء كان مؤجلا من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز، وقرر أيضا خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك.

وقال الأخير إن الزحام المروري حال دون وصوله ملعب القاهرة لخوض المباراة التي أُجلت ساعة بسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة المصرية شلت الحركة المرورية.

وكشف المصدر أن اتحاد الكرة طلب خطابا رسميا من إدارة المرور ليتسنى له معرفة السبب الرئيسي الذي منع الزمالك من الوصول لملعب القاهرة.

وأراد الزمالك تأجيل المباراة لكن اتحاد الكرة رفض وتوجه فريق من قطاع الناشئين في النادي إلى الملعب لكنه لم يصل لخوض المواجهة أمام غريمه التقليدي.

وتراجع الزمالك للمركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 28 نقطة مبتعدا بعشرين نقطة عن الأهلي المتصدر.

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