تقرير: يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بحضور جماهيري

تقام مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بجماهير يوم الأربعاء المقبل رغم قرار تأجيل مباراة إنتر ويوفنتوس بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فسيحضر جماهير مقاطعة بيدمونت في مدينة تورينو الإيطالية ولن يحضر أحد من أقليم لومباردي والتي تفشى بها الفيروس.

وتأجل دربي إيطاليا بالإضافة إلى 4 مباريات أخرى ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لتقام في 13 مايو المقبل (طالع التفاصيل).

ويلتقي ميلان مع يوفنتوس على ملعب أليانز سيتديوم لحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس إيطاليا بعدما انتهى الذهاب بهدف لكل فريق.

ومن المتوقع حسبما أضاف التقرير أن تقام مباراة النهائي في مدينة ميلانو بدلا من روما، لتحضير ملعب الأولمبيكو لاستضافة نهائيات يورو 2020.

وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.

وفي وقت سابق، أصيب صحفي إسباني بفيروس كورونا بعد سفره إلى مدينة ميلانو رفقة فريق فالنسيا من أجل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية (طالع التفاصيل).

وكانت 42 مباراة قد أُجلت في درجات الهواة في إيطاليا، وفي فئات الشباب والسيدات.

الأمر لم يتوقف عند كرة القدم بل قرر الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.

وتم وضع جميع لاعبي فريق بيانيسي القابع بالدرجة الثالثة الإيطالية في حجر صحي بعدما تعرض أحد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا (طالع التفاصيل).

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