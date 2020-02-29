تقرير: يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بحضور جماهيري

السبت، 29 فبراير 2020 - 16:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ميلان - كأس إيطاليا

تقام مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بجماهير يوم الأربعاء المقبل رغم قرار تأجيل مباراة إنتر ويوفنتوس بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فسيحضر جماهير مقاطعة بيدمونت في مدينة تورينو الإيطالية ولن يحضر أحد من أقليم لومباردي والتي تفشى بها الفيروس.

وتأجل دربي إيطاليا بالإضافة إلى 4 مباريات أخرى ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لتقام في 13 مايو المقبل (طالع التفاصيل).

أخبار متعلقة
رسميا – تأجيل دربي إيطاليا و4 مباريات أخرى بسبب فيروس كورونا رسميا – دربي إيطاليا و4 مباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا فوتبول إيطاليا: مباراة إنتر في الدوري الأوروبي بدون جماهير بسبب فيروس كورونا سكاي: تأجيل 42 مباراة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

ويلتقي ميلان مع يوفنتوس على ملعب أليانز سيتديوم لحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس إيطاليا بعدما انتهى الذهاب بهدف لكل فريق.

ومن المتوقع حسبما أضاف التقرير أن تقام مباراة النهائي في مدينة ميلانو بدلا من روما، لتحضير ملعب الأولمبيكو لاستضافة نهائيات يورو 2020.

وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.

وفي وقت سابق، أصيب صحفي إسباني بفيروس كورونا بعد سفره إلى مدينة ميلانو رفقة فريق فالنسيا من أجل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية (طالع التفاصيل).

وكانت 42 مباراة قد أُجلت في درجات الهواة في إيطاليا، وفي فئات الشباب والسيدات.

الأمر لم يتوقف عند كرة القدم بل قرر الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.

وتم وضع جميع لاعبي فريق بيانيسي القابع بالدرجة الثالثة الإيطالية في حجر صحي بعدما تعرض أحد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا (طالع التفاصيل).

طالع أيضا

موسيماني.. أقال شحاتة وهزمه مؤمن سليمان

صن داونز يعاني كلما جاء مصر لمقارعة الأهلي

سواريز: ميسي سيبقى مع برشلونة في هذه الحالة

راموس يشيد بميسي

رونالدو: سنتأهل في دوري الأبطال

مصدر في اتحاد الكرة: فيفا استفسر عن سبب إلغاء قمة الأهلي والزمالك

في إيطاليا كأس إيطاليا ميلان يوفنتوس فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أغرب واقعة في تاريخ ألمانيا؟ بايرن يسحق هوفنهايم في مباراة اكتملت بشكل عجيب 14 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي: لن يتواجد في المباريات الرسمية إلا الأفضل في الاستعدادات 15 دقيقة | مصر
لاتسيو يستغل المؤجلات ويقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا ساعة | أوروبا
وليد أزارو يسجل هدفين في أول 5 دقائق أمام أبها ساعة | السعودية
قائمة الكلاسيكو – مفاجأة في هجوم ريال مدريد أمام برشلونة ساعة | أوروبا
مباشر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) صن داونز.. معلووووووووووووول جوووووووووول ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي
قد ينال إعجابك