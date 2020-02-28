سكاي: إصابة لاعب في الدرجة الثالثة الإيطالية بـ فيروس كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 00:44

كتب : FilGoal

فيروس الكورونا

وُضع لاعبو فريق بيانيسي القابع بالدرجة الثالثة الإيطالية بالكامل في حجر صحي بعدما تعرض أحد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا.

اللاعب البالغ 22 عاما خضع للفحص والذي جاءت نتيجته إيجابية، وفقا لشبكة سكاي الإيطالية.

وغاب اللاعب عن المشاركة ضد فريق يوفنتوس تحت 23 سنة بسبب المرض ضمن مباريات المجموعة الأولى.

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وكإجراء وقائي منع نادي يوفنتوس فريق تحت 23 عاما من التدرب مع الفريق الأول عدة أيام حتى لو لم يعاني أي لاعب من أي مرض خوفا من حدوث عدوى.

ولا يعاني اللاعب من حمى رغم وجوده في مزعل بأحد مستشفيات مدينة سيينا الإيطالية.

وتم ترتيب فحوصات رفقة عائلته و4 أشخاص تواصلوا معه من جروسيتو للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

ومن المفترض أن يعود لاعبي الفريق للتدريب مجددا، إلا أن إثنين من اللاعبين ظهرت عليهم بعض أعراض نزلة برد ما أدى إلى عزلهم في منازلهم.

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