ماركا: صحفي إسباني يصاب بفيروس كورونا بعد مواجهة فالنسيا وأتالانتا

الخميس، 27 فبراير 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

فالنسيا وإنتر

أصيب صحفي إسباني بعدوى فيروس كورونا بعد سفره إلى مدينة ميلانو رفقة فريق فالنسيا من أجل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن الصحفي صاحب الـ44 عاما سافر للمدينة لحضور مواجهة ذهاب دور الـ16 بين الفريقين، وبعد إجراء الفحوصات الأولى عليه تبينت إيجابية العينة، ثم سيتجه إلى فحص جديد في مدينة مدريد.

لتصبح تلك هي ثاني حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في مدينة فالنسيا وفقا لوزارة الصحة الإسبانية.

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واتجه الصحفي إلى المستشفى فور شعوره بالمرض وبعد معاينة الأعراض التي تشابه تماما أعراض كورونا، أجريت الفحوص ليتبين إصابته بالمرض.

فالنسيا حل ضيفا على أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 19 من الشهر الجاري وخسر بنتيجة 4-1.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 10 من شهر مارس المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، وحتى مساء الأربعاء فإنه تم الإبلاغ عن وجود 400 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، ما يعني أنه زادت 80 حالة عما كانت عليه الأرقام ليلة الثلاثاء، وأكثر المدن المتضررة هي ميلانو والمناطق من حولها.

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