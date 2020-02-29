تقرير: رئيس نابولي يحدد قيمة بيع كوليبالي.. وسان جيرمان يزاحم يونايتد

السبت، 29 فبراير 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

كالديو كوليبالي

في إيطاليا مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان كاليدو كوليبالي نابولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سيتيين: قد ألعب برباعي في وسط الملعب.. الكلاسيكو يُهم ريال مدريد أكثر منا 31 دقيقة | أوروبا
مؤتمر زيدان: لدينا فرصة رائعة لقلب الطاولة على برشلونة 40 دقيقة | أوروبا
قائمة برشلونة - عودة جوردي ألبا لمواجهة ريال مدريد ساعة | أوروبا
مؤتمر تشاتشيتش: بيراميدز في زامبيا للتأهل.. ودرسنا المنافس جيدا ساعة | إفريقيا
مؤتمر السعيد: أثق في اللاعبين أمام زاناكو.. وأعجبني كثيرا ملعب المباراة ساعة | مصر
ساني عقب مشاركته أمام شباب أرسنال: هناك فجوة لأصبح لائقا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي
قد ينال إعجابك