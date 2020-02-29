تقرير: رئيس نابولي يحدد قيمة بيع كوليبالي.. وسان جيرمان يزاحم يونايتد السبت، 29 فبراير 2020 - 12:02 كتب : FilGoal كالديو كوليبالي في إيطاليا مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان كاليدو كوليبالي نابولي نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر سيتيين: قد ألعب برباعي في وسط الملعب.. الكلاسيكو يُهم ريال مدريد أكثر منا 31 دقيقة | أوروبا مؤتمر زيدان: لدينا فرصة رائعة لقلب الطاولة على برشلونة 40 دقيقة | أوروبا قائمة برشلونة - عودة جوردي ألبا لمواجهة ريال مدريد ساعة | أوروبا مؤتمر تشاتشيتش: بيراميدز في زامبيا للتأهل.. ودرسنا المنافس جيدا ساعة | إفريقيا مؤتمر السعيد: أثق في اللاعبين أمام زاناكو.. وأعجبني كثيرا ملعب المباراة ساعة | مصر ساني عقب مشاركته أمام شباب أرسنال: هناك فجوة لأصبح لائقا ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. وفاة المصري محمد العيسوي لاعب مريخ الفاشر السوداني التاريخ يحكي.. صن داونز يعاني في مصر أمام الأهلي رسميا – تأجيل دربي إيطاليا و4 مباريات أخرى بسبب فيروس كورونا موسيماني في مصر للمرة الخامسة.. أقال حسن شحاتة وهزمه مؤمن سليمان مران الزمالك - تدريبات إضافية لـ شيكابالا وعبد الله جمعة الأكثر مشاهدة 1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا 3 الزمالك 1 الترجي انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 الرجاء البيضاوي 0 مازيمبي انتهت الدوري الإنجليزي 1 نورويتش سيتي 0 ليستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 1 ريال سوسيداد 0 ريال بلد الوليد انتهت الدوري الألماني 3 فورتونا دوسلدورف 3 هيرتا برلين انتهت دوري أبطال إفريقيا - الأهلي - ماميلودي صن داونز لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - الوداد البيضاوي - النجم الساحلي لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - واتفورد - ليفربول لم تبدأ 19:30 الدوري الإنجليزي - بورنموث - تشيلسي لم تبدأ 17:00 الدوري الإيطالي - نابولي - تورينو لم تبدأ 21:45 كأس الكونفدرالية - زاناكو - بيراميدز لم تبدأ 15:00 كأس الكونفدرالية - المصري - نهضة بركان لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - ولفرهامبتون لم تبدأ 16:00 الدوري الإسباني - ريال مدريد - برشلونة لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك