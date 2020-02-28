مدرب الترجي: الحكم المغربي أدار المباراة لمهمة محددة ضدنا

شن مجدي التراوي مساعد مدرب الترجي التونسي هجوما قويا على رضوان جيد حكم لقاء الفريق أمام الزمالك.

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الترجي: "الحكم المغربي قدم للقاهرة من أجل مهمة محددة".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة IFM التونسية "مهمة الحكم كانت محددة وهي هزم الترجي والقضاء على حظوظه في الوصول للدور التالي من البطولة".

وتابع "قدمنا مباراة جيدة جدا وأهدرنا أكثر من فرص، ولكن رغم الظلم التحكيمي فأننا نقدر على تعديل النتيجة في الإياب".

وأشار "قادرون على التدارك إيابا بفضل الهدف الذي سجلناه والخبرة التي نمتلكها".

وأكمل حديثه قائلا: "ننتظر دعم جماهيرنا الكبير في ملعب رادس من أجل تعديل النتيجة والوصول لنصف النهائي".

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الزمالك انتصر بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تقدم أولا عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة بثلاثية.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء في الـ 31 و72 و90.

عقدة الفارس الأبيض للفرق التونسية في مصر استمرت، فلم يقدر أي فريق تونسي من الفوز على الزمالك في مصر.

14 مواجهات بين الزمالك وفرق تونس في مصر في بطولات إفريقيا، وانتصر الفارس الأبيض 11 مرة ولم يخسر أبدا.

ويلعب الزمالك لقاء الإياب في رادس يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.











































































































































































































































































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