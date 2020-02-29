بين الثأر وقوة اللعب خارج ملعبه.. ما تريد معرفته عن لقاء الأهلي وصن داونز

لا صوت يعلو فوق صوت رغبة الأهلي في الثأر من ماميلودي صن داونز، الثأر ليس من الهزيمة بخماسية دون رد في أكبر خسارة إفريقية للمارد الأحمر لكن من أجل مواصلة موسمه الجيد بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يواجه الأهلي فريقا لم يخسر سوى ملعبه في الموسم الجاري من دوري الأبطال منذ بداية مرحلة التصفيات سوى مرة وحيدة فقط، وفاز مرتين وتعادل في مثلهما.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما تريد معرفته عن المواجهة.

التقى الفريقان 6 مرات من قبل فاز الأهلي في 3 مواجهات وهُزم مرة وحيدة وتعادلا مرتين.

الأهلي

المدير الفني: ريني فايلر

الطريقة المفضلة: 4-2-3-1

الألقاب التي حققها مع الفريق: كأس السوبر المصري.

طريقة التأهل: تأهل الأهلي لربع النهائي بعد ان حل وصيفا في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

وضع الفريق محليا: يتصدر الاهلي الدوري المصري برصيد 48 نقطة بعدما فاز في كل مبارياته الـ16 في الدوري.

نقاط القوة:

الأهلي تطور كثيرا تحت قيادة المدرب السويسري فايلر وأصبحت خطوطه أكثر ترابطا ومتقارب من بعضها البعض.

يتميز الأهلي بقوة هجومية حيث نجح الفريق في تسجيل 42 هدفا في الدوري المحلي إلى جانب تسجيله 7 أهداف في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

نقاط الضعف:

بالرغم من أن الأهلي لم يستقبل سوى 3 أهداف محلية و4 أهداف في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إلا أن دفاع الأهلي غير مستقر ويعاني من بعض الأخطاء الدفاعية التي قد تكلف الفريق أحيانا.

أبرز اللاعبين:

محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات من ركائز الأهلي حاليا وهما المكلفان بصناعة الفرص وتسجيل الأهداف في ظل غياب رمضان صبحي.

وسجل أفشة 5 أهداف وصنع 8 آخرين خلال الموسم الجاري مع الأهلي، أما حسين الشحات فسجل 7 أهداف وصنع 4.

ماميلودي صن داونز

المدير الفني: بيتسو موسيماني.

طريقة اللعب المفضلة: 4-2-3-1 و4-4-2

الألقاب مع الفريق: 4 ألقاب للدوري الجنوب إفريقي ولقب دوري أبطال إفريقيا ولقب سوبر إفريقي ولقبين كأس جنوب إفريقيا.

طريقة التأهل: تأهل صن داونز لربع النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

موقف الفريق محليا: يحتل صن داونز المركز الثاني في ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن كايزر تشيفز المتصدر.

نقاط القوة:

يعد صن داونز من أفضل الفرق التي تجيد اللعب خارج أرضها في إفريقيا حيث لعب في دور المجموعات 3 مباريات خارج أرضه تعادل مرتين وحقق الفوز مرة على اتحاد الجزائر.

ونجح صن داونز في تسجيل 3 أهداف واستقبل هدفين، بالإضافة لقدرة اللعب خارج الأرض فإن صن داونز يتميز بأنه يستفيد من اللعب داخل الأرض وخلال الموسم الحالي في دور المجموعات جمع 9 نقاط وسجل 9 أهداف واستقبل هدفا وحيدا.

نقاط الضعف :

صن داونز يقدم اسوأ بداية له في الدوري الجنوب إفريقي منذ موسم 2014-2015 خاصة أنه يعاني من تراجع كبير في أرقام الفريق التهديفيه نتيجة سوء إنهاء الفرص التي أصاب الفريق خلال الموسم الحالي حيث سجل الفريق في الدوري المحلي 29 هدفا وهو أقل معدل تهديفي للفريق في اخر 4مواسم في الدوري الجنوب إفريقي في نفس الفترة من الموسم.

أبرز اللاعبين:

جاستون سيرينو:

أفضل لاعب في الفريق في الموسم الحالي، سيرينو الجناح الأيسر لصن داونز ساهم في 17 هدفا خلال هذا الموسم بتسجيله 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

ثيمبا زواني:

ثيمبا زواني أحد أهم لاعبي صن داونز في المواسم الماضية، اللاعب الذي يجيد اللعب في كافة مراكز الهجوم ساهم مع الفريق خلال هذا الموسم في 19 هدفا بتسجيله 11 هدفا وصنع 8 أهداف.

دينيس أونيانجو :

أحد أفضل الحراس في إفريقيا والذي يمثل قوة لصن داونز نظرا لإمكانياته وخبراته الكبيرة.

طالع أيضا

الفارس يُكرر درسه لـ الترجي.. وينتصر بثلاثية

كارتيرون: سنخوض مباراة تاريخية في رادس

مؤتمر جوارديولا: لابورت يغيب 3 أسابيع

قائمة الأهلي – استبعاد كهربا وضم 20 لاعبا أمام صن داونز

عزل سون بسبب فيروس كورونا