فرجاني ساسي: مرتضى منصور وعدني بالتدخل لحل أزمة جماهير الترجي

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك طلبه من مرتضى منصور رئيس النادي التدخل لحل أزمة جماهير الترجي التونسي.

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقُبض على بعض من جماهير الترجي عقب المباراة بعد الدخول في مناوشات مع الأمن.

وقال فرجاني ساسي: "علمت بما حدث لبعض من جماهير الترجي بعد لقاء الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة (موازييك) التونسية "الترجي بيتي وتحدثت مع مرتضى منصور –رئيس الزمالك- وطلبت منه التدخل ومساعدة الجماهير التي قُبض عليها، للعودة من جديد إلى تونس".

وتابع "مرتضى وعدني بالتدخل ومساعدة الجماهير. أخبرني بمدى حُبه واحترامه للشعب التونسي ووعدني بمساعدة الجماهير".

وأشار "لا أعرف تحديدا ما حدث خلال المباراة للجماهير، ولكن الأهم الآن هو عودتهم بسلام لتونس".

وعن الانتصار ذهابا على الترجي، قال فرجاني: "كنا نعلم إن المباراة ستكون صعبة بكل تأكيد، ولكننا نجحنا في العودة للمباراة ونجحنا في استغلال أخطاء الترجي".

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الزمالك انتصر بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تقدم أولا عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة بثلاثية.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء في الـ 31 و72 و90.

عقدة الفارس الأبيض للفرق التونسية في مصر استمرت، فلم يقدر أي فريق تونسي من الفوز على الزمالك في مصر.

14 مواجهات بين الزمالك وفرق تونس في مصر في بطولات إفريقيا، وانتصر الفارس الأبيض 11 مرة ولم يخسر أبدا.

ويلعب الزمالك لقاء الإياب في رادس يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.











































































































































































































































































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