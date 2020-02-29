مواعيد مباريات السبت 29-2-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي وصن داونز وليفربول

السبت، 29 فبراير 2020 - 00:21

كتب : Filgoal Team

لاعبو الأهلي في استاد القاهرة للقاء الزمالك

لا صوت يعلو فوق صوت لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الذي يقام اليوم السبت في استد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي تمام التاسعة يواجه الوداد المغربي نظيره النجم الساحلي التونسي في إطار البطولة ذاتها وعبر ذات القناة.

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وعالميا سيواجه ليفربول نظيره واتفورد في تمام السابعة والنصف عبر قناة "بي إن سبورتس 2" في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وعبر القناة ذاتها وفي تمام الخامسة مساء سيواجه تشيلسي نظيره بورنموث.

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