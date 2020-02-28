مدافع الترجي لـ الزمالك: اسألوا الأهلي والوداد عن جحيم رادس

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 23:19

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي

وجه إيهاب المباركي مدافع الترجي التونسي رسالة قوية لـ الزمالك، مشددا على قدرة فريقه التونسي على التأهل من رادس.

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدافع الترجي: "لم نكن نلعب ضد الزمالك بل ضد الحكم المغربي".

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وأضاف في تصريحاته مع إذاعة ifm التونسية "حظوظنا لا تزال قائمة بكل تأكيد".

وتابع "على الزمالك بأن يسألوا الأهلي والوداد عن جحيم رادس".

وأكمل حديثه قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل من رادس".

الزمالك انتصر بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تقدم أولا عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة بثلاثية.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء في الـ 31 و72 و90.

عقدة الفارس الأبيض للفرق التونسية في مصر استمرت، فلم يقدر أي فريق تونسي من الفوز على الزمالك في مصر.

14 مواجهات بين الزمالك وفرق تونس في مصر في بطولات إفريقيا، وانتصر الفارس الأبيض 11 مرة ولم يخسر أبدا.

ويلعب الزمالك لقاء الإياب في رادس يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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