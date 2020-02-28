الهزيمة الأولى منذ 10 أشهر.. الرجاء يضرب مازيمبي بثنائية في ذهاب ربع نهائي الأبطال

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 23:11

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

انتصر الرجاء البيضاوي على مازيمبي بهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، في انتظار ما سيحدث في لقاء الإياب الذي سيكون مثيرا.

فاز الرجاء على مازيمبي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل بن مالنجو وبدر بون هدفا الرجاء البيضاوي في اللقاء.

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الرجاء بدأ اللقاء ضاغطا بقوة. ركلة ركنية من جهة اليمنى في الدقيقة الخامسة، نفذت داخل منطقة جزاء مازيمبي، قابلها بن مالنجو برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بن مالنجو رفض الاحتفال بالهدف في مرمى فريقه السابق.

مازيمبي حاول إدراك التعادل. وفي الدقيقة الـ40، مر إسحاق تشيبانجو من جهة اليسار وإرسال كرة عرضية، ولكن تداخل معه دفاع الرجاء بشكل رائع وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

الشوط الثاني

في شوط المباراة الثاني، أضاف بدر بنون الهدف الثاني في الدقيقة الـ79 بعد عرضية من جهة اليسار، قابلها برأسية في المرمى.

وكاد الرجاء يحسم اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الـ85 من انفراد تام لسفيان رحيمي، لكنه سدد الكرة ساقطة فوق الحارس ومرت بجانب القائم بقليل، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بهدفين.

مباراة الإياب ستكون في الكونغو يوم 7 مارس المقبل، وسيكون الرجاء مطالبا فيها بتفادي الخسارة بثلاثية لبلوغ نصف النهائي.

المتأهل بين الرجاء ومازيمبي، يواجه المتأهل بين الزمالك والترجي في نصف النهائي. إذ فاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب.

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