بوبان: ما فعله جازيديس غير محترم.. لم يكن هذا أسلوب ميلان

السبت، 29 فبراير 2020 - 11:45

كتب : FilGoal

زفونمير بوبان - ميلان

يرى زفونيمير بوبان أن ما فعله إيفان جازيديس المدير الرياضي لـ ميلان "غير محترم ولا يتناسب مع أسلوب ميلان" وطالب بعقد اجتماع طوارئ مع مُلاك النادي.

التقارير ربطت الألماني رالف رانكيك بتولي مهمة المدير الرياضي والفني للروسونيري بدءا من الموسم المقبل، وهو ضد رغبة باولو مالديني وبوبان وفقا للتقارير الإيطالية.

اجتماع جازيديس مع رانكيك فتح الباب في صراع إداري بالنادي، والذي تحدث عنه بوبان لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إذ قال: "قبل أيام قليلة اعتقدت أنه كان صحيحا أنه لم تكن هناك روحان داخل ميلان، على الرغم من مراعاة جميع الصعوبات الأولية والفوارق الثقافية والعواطف المختلفة لقضية روسونيري".

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وتابع "الحقيقة أننا الحديث عن هذا الأمر ليس جيدا لأي شخص، الأسوأ أن هذا الجزء يزعزع استقرار الفريق في وقت تطوره وعمل ستيفانو بيولي الجاد".

وأضاف "لم يكن حتى تحذيرنا غير محترم. لم يكن هذا أسلوب ميلان. على الأقل ليس ما نتذكره عن أسلوب النادي منذ البداية".

وردا على إمكانية مواصلة العمل مع جازيديس "الطريقة التي أراها، الوحدة تعني المشاركة والاحترام. في نهاية اليوم نريد الطريقة الوحيدة للعمل والشعور بالرضا".

وأكمل "بالفعل تحدثنا مع جازيديس من أجل مصلحة ميلان ومن الضروري أن يتم عقد اجتماعا مع مُلاك النادي في أقرب وقت ممكن".

وتطرق الكرواتي للحديث عن إدارة ميلان أيضا وما يمر به الفريق في السنوات الأخيرة.

واستدرك "المُلاك عليهم أن يكونوا واضحين بخصوص الميزانية والأهداف، علينا احترام متطلبات النادي من أجل موازنة الميزانية، فيما يتركنا من أجل تحقيق النتائج الرياضية التي تتماشى مع قيم وتاريخ هذا النادي".

وأضاف "في ذلك الوقت رغم الجهد المبذول في سوق انتقالات يناير، مع تقليل الرواتب وبيع عدة لاعبين، لا نعلم كيف سيكون عملنا في الصيف".

وأردف "طلبوا منا تقليل معدل عمر الفريق وفعلنا هذا، لكن علينا أن نجد الشكل المناسب بين الشباب والخبرات وانتقالات يناير أثبتت أننا محقين، الشباب تطورا سريعا بجوار اللاعبين الكبار".

وأتم عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا مجددا "علينا إنهاء الموسم ومن ثم النظر إلى أين نحن، لا نقول إننا سنفوز الموسم المقبل، علينا أن نكون فريق تنافسي على الأقل مع الجميع في إيطاليا".

ميلان يحتل في الوقت الحالي 36 نقطة بعد مرور 25 جولة بفارق 9 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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