سواريز: أقول منذ سنتين برشلونة يحتاج لاعبا شابا ليخلفني

السبت، 29 فبراير 2020 - 10:30

كتب : FilGoal

سواريز - برشلونة - إسبانيول

أشاد لويس سواريز مهاجم برشلونة بلاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان حين سئل عن الأخير، مشيرا إلى أن النادي الكاتالوني يحتاج لاعبا شابا ليصبح مهاجمه المستقبلي.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

لويس سواريز

النادي : برشلونة

برشلونة

وقالت تقارير إن برشلونة يريد التعاقد مع الأرجنتيني ماريتينيز (22 عاما) المتألق في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وصرح سواريز مهاجم أوروجواي في حواره مع RAC 1 "لاوتارو موهوب جدا. لاعب يخوض عامه الثاني في إيطاليا ويلعب بشكل رائع".

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ثم استدرك "لكن اللاعبين لا يتخذون قرارات. أقول منذ سنتين إنه من الجيد انتداب برشلونة لمهاجم شاب حتى يتأقلم ويتعلم ليخلفني حين أرحل".

وشارك مارتينيز في 30 مباراة بالموسم الحالي وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

بينما يغيب سواريز عن تشكيلة برشلونة بسبب الإصابة التي قد تحرمه ما تبقى من الموسم.

ويخوض سواريز (33 عاما) موسمه السادس مع برشلونة ويمتد عقده مع النادي حتى 2021.

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