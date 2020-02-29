كورتوا: ندرس ميسي مثل لاعب من سيلتا فيجو أو ليفانتي

السبت، 29 فبراير 2020 - 10:26

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ليونيل ميسي

لا يفكر البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد كثيرا في الوقت الحالي في ليونيل ميسي مهاجم برشلونة قبل الكلاسيكو.

البلجيكي سيكون على موعد مع ليونيل ميسي مساء غدا الأحد على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة 26.

كورتوا قال لقناة "إيليفن سبورت": "هل أفكر في ميسي قبل الكلاسيكو؟ لا، كان هذا خلال أول موسم لي مع أتليتكو مدريد خاصة عندما لعبت في كامب نو مع كل هؤلاء النجوم".

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وتابع " في تلك اللحظة، إذا لم تفكر في الأمر، فذلك لأن هناك خطأ ما فيك".

وأضاف "لكن الآن لا أفكر في الأمر، بالنسبة لي ميسي مثل أي لاعب آخر".

وأكمل ضاحكا "كوابيس بسبب ميسي؟ لا، أبدا، ندرس ميسي مثلما ندرس لاعبا من سيلتا فيجو أو ليفانتي، لا يوجد فارق".

حساب برشلونة رد عقب تصريحات الحارس عبر حسابه بفيديو لأهداف الأرجنتيني التسعة في شباك كورتوا حارس أتليتكو مدريد وتشيلسي السابق.

كورتوا حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني الشهر الماضي بينما يتصدر ليونيل ميسي جدول ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد في آخر مباراتين وانفرد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 55 بفارق نقطتين عن الملكي.

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