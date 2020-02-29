مباراة فاصلة؟ رباعية بوكا جونيورز تشعل صراع لقب الدوري الأرجنتيني مع ريفر بليت

السبت، 29 فبراير 2020 - 10:00

كتب : إسلام أحمد

بوكا جونيورز - الدوري الأرجنتيني

لم يشهد الدوري الأرجنتيني صراعا ناريا في السنوات الأخيرة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز على لقب الدوري مثلما يشهد الموسم الجاري.

جولة واحدة متبقية على نهاية الموسم وعادل بوكا جونيورز نظيره ريفر بليت برصيد 45 نقطة في الصدارة بل وتفوق عليه بفارق الأهداف، ويمتلك الأخيرة مباراة لم يخضها بعد قد تمنحه الصدارة منفردا حال فاز أو تعادل.

بوكا جونيورز حقق فوزه الخامس على التوالي واكتسح كولون سانتا فيه بنتيجة 4-0 في الجولة الـ 22 وقبل الأخيرة من أجل مواصلة مطاردة ريفر بليت على اللقب.

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رباعية جاءت في الشوط الثاني بعد شوط أول سلبي، افتتح جيرييمو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 56، ومن ثم أضاف إدواردو سالفيو الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وواصل القائد كارلوس تيفيز تألقه في الأسابيع الأخيرة بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 75، هدف هو الخامس له في آخر 5 مباريات بالدوري الأرجنتيني.

واختتم وانشوبي أبيلا التسجيل بهدف في الدقيقة 85 مؤكدا على انتصار الأزرق والأصفر.

في المقابل ينتظر ريفر بليت مواجهة قوية مع ديفنسا خوستيسا الذي يدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو –نجم ريفر بليت السابق- والفوز ينفرد بالمليوناريوس قبل جولة من ختام المسابقة.

كيف يُحسم اللقب؟

الوضع الآن كالآتي:

(1) بوكا جونيورز – 45 نقطة – فارق الأهداف: +26 - باق له مباراة واحدة

(2) ريفر بليت – 45 نقطة – فارق الأهداف: +23 – باق له مباراتين

ينتظر بوكا جونيورز مواجهة نارية قد تكون تاريخية أمام خيمناسيا لابلاتا الذي يقوده دييجو أرماندو مارادونا تدريبيا في الجولة الأخيرة.

مارادونا يسعى للفوز من أجل البقاء ضمن الكبار في المسابقة أمام فريق السابق كلاعب بوكا الذي يسعى للفوز أمام أنصاره في لا بومبونيرا من أجل حسم اللقب.

أما ريفر بليت فحسم لقب الدوري للمرة الـ 37 في تاريخه لن يكون سهلا إذ يريد الفريق على الأقل حصد 4 نقاط في آخر مباراتين للفوز باللقب.

مواجهة مع ديفنسا خوستيسا في الجولة 22 ومن ثم يحل ضيفا على أتليتكو توكومان في الجولة الأخيرة.

وإذا تعادل الفريقان في عدد النقاط بالجولة الأخيرة سيكون الحسم مباراة فاصلة على أرض محايدة، من 90 دقيقة تمتد لشوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح.

لنتنظر ما ستسفر عنه مواجهة ريفر بليت فجر اليوم وموقف الفريقين في الجولة الأخيرة في الثامن مارس.

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